Член ОП Данюк заявил, что в Европе не хотят укрепления позиций РФ и Китая в Афганистане

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17 августа 2021, 12:29

Афганистан, Rahmatullah Alizadah/XinHua

Член Общественной палаты России Никита Данюк оценил совместное заявление глав комитетов ЕП по международным делам и развитию, в котором говорится об опасениях, что Россия и КНР заполнят политический вакуум в Афганистане.

По мнению члена Общественной палаты, такие заявления свидетельствуют о том, что для европейских политиков стабильность и безопасность в регионе, в частности на территории Афганистана, не является самоцелью. Важнее для Запада, чтобы его главные оппоненты в лице РФ и Китая не укрепляли свои позиции в вышеуказанном районе.

Никита Данюк в беседе с RT выразил мнение, что европейцы опасаются, что Москва и Пекин совместными усилиями сделают Афганистан стабильным государством, так как для них триумф российской внешней политики, достигнутый при содействии китайских товарищей, является немыслимым.

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