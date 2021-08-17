Член ОП Данюк заявил, что в Европе не хотят укрепления позиций РФ и Китая в Афганистане

Член Общественной палаты России Никита Данюк оценил совместное заявление глав комитетов ЕП по международным делам и развитию, в котором говорится об опасениях, что Россия и КНР заполнят политический вакуум в Афганистане.
По мнению члена Общественной палаты, такие заявления свидетельствуют о том, что для европейских политиков стабильность и безопасность в регионе, в частности на территории Афганистана, не является самоцелью. Важнее для Запада, чтобы его главные оппоненты в лице РФ и Китая не укрепляли свои позиции в вышеуказанном районе.
Никита Данюк в беседе с RT выразил мнение, что европейцы опасаются, что Москва и Пекин совместными усилиями сделают Афганистан стабильным государством, так как для них триумф российской внешней политики, достигнутый при содействии китайских товарищей, является немыслимым.
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