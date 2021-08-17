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Сенатор Косачев заявил, что в Афганистане может разразиться новая гражданская война из-за смены власти

, 11:52 Источник: РИА Новости

Сенатор Косачев заявил, что в Афганистане может разразиться новая гражданская война из-за смены власти
Константин Косачёв, фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

На афганской территории существует риск возникновения новой гражданской войны на этнической, конфессиональной почве. Такого мнения придерживается российский сенатор Константин Косачев.

Он подчеркнул, что к войне может привести смена власти в этой стране. Косачев заявил о необходимости консолидации позиции по недопущению экстремизма в Афганистане международным сообществом. Сенатор добавил, что ситуация на афганской территории “разрушила миф о всесильности” мощи Соединенных Штатов в военном плане.

Ранее сообщалось, что талибы пригласили женщин принимать участие в будущем правительстве. Согласно последней информации, представители радикального движения "Талибан", запрещенного в РФ, не хотят, чтобы они были "жертвами".

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