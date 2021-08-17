Сенатор Джабаров заявил, что Украина похоронила идею своей независимости

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17 августа 2021, 10:50 Источник: РИА "Новости"

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина не справилась с построением своей государственности и похоронила идею собственной независимости.

В преддверии отмечаемого 24 августа Дня независимости Украины российский сенатор отметил, что Киев избрал прямо противоположный путь развития и отдался на откуп США.

Владимир Джабаров заявил, что этот путь ничего хорошего Украине не дал. Он добавил, что теперь американским властям следует внимательнее следить за происходящим в Афганистане, откуда США сбежали, бросив на произвол судьбы своих союзников и армию, которую они создавали.

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