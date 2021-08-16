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Российский дипломат Кабулов заявил, что талибы не угрожают союзникам Москвы в Центральной Азии

, 14:53

Российский дипломат Кабулов заявил, что талибы не угрожают союзникам Москвы в Центральной Азии
Афганистан, фото: Ajmal Kakar/XinHua/ globallookpress.com

Спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что боевики запрещенного в России движения «Талибан» не угрожают союзникам Москвы в Центральной Азии. По его словам, талибы утверждали, что у них нет целей за пределами Афганистана.

«Талибы неоднократно подтверждали, что у них нет экстерриториальных целей, они выучили свои уроки в Афганистане 2000-го года. Поэтому прямой угрозы безопасности наших союзников в Центральной Азии мы не видим, и нет ни одного факта, говорящего об обратном», - высказал он в эфире Первого канала.

Однако дипломат пояснил, что Россия не будет расслабляться. Кабулов отметил, что «в такой хаотической ситуации, когда идет тотальная смена режима всегда возникает ниша для других международных террористических организаций, которые могут в перспективе представлять угрозу безопасности». Он добавил, что Москва давно подготовила «почву для разговора с новой властью в Афганистане».

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