Захарову шокировали кадры падения афганцев с улетающего из Кабула самолета: «Очень надеялась, что фейк»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованные в СМИ кадры, на которых изображены два падающих с взлетевшего самолета человека. 16 августа в кабульском аэропорту наблюдается напряженная ситуация, местные жители и чиновники активно покидают страну.

Речь идёт о видео, на кадрах которого два человека падают с самолета, вылетающего из Кабула. Отмечается, что толпа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу. Упавшие пытались привязать себя к обтекателю шасси перед взлетом. Им не хватило места в салоне воздушного судна. Беженцы насмерть разбились недалеко от аэропорта.

Захарова отметила, что в силу специфики работы вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых «у неподготовленного человека кровь стынет в жилах». По словам дипломата, она ко многому уже относится стоически, но кадры падения афганцев с улетающего самолета ее шокировали.

«Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», - написала представитель российского МИД в своем Телеграм-канале.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj