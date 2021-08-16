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Захарову шокировали кадры падения афганцев с улетающего из Кабула самолета: «Очень надеялась, что фейк»

, 13:32

Захарову шокировали кадры падения афганцев с улетающего из Кабула самолета: «Очень надеялась, что фейк»
самолет, фото: pixels.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованные в СМИ кадры, на которых изображены два падающих с взлетевшего самолета человека. 16 августа в кабульском аэропорту наблюдается напряженная ситуация, местные жители и чиновники активно покидают страну.

Речь идёт о видео, на кадрах которого два человека падают с самолета, вылетающего из Кабула. Отмечается, что толпа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу. Упавшие пытались привязать себя к обтекателю шасси перед взлетом. Им не хватило места в салоне воздушного судна. Беженцы насмерть разбились недалеко от аэропорта. 

Захарова отметила, что в силу специфики работы вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых «у неподготовленного человека кровь стынет в жилах». По словам дипломата, она ко многому уже относится стоически, но кадры падения афганцев с улетающего самолета ее шокировали.

«Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», - написала представитель российского МИД в своем Телеграм-канале.

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