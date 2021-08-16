Правительство Германии призвало талибов проявить сдержанность

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16 августа 2021, 14:06 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, Michael Kappeler/dpa

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил в понедельник, что правительство Германии призывает талибов проявлять сдержанность и не подвергать опасности жизни граждан Афганистана.

Штеффен Зайберт в рамках брифинга заявил, что правительство ФРГ присоединяется к призыву генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша и требует от членов запрещенного в России движения "Талибан", которое сейчас контролирует Афганистан, сдержанности. В Германии также призывают талибов защищать жизни людей и обеспечивать возможность гуманитарной работы.

Зайберт заметил, что развитие событий на афганской территории вызывает у Берлина большую обеспокоенность.

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