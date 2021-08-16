Политолог Оленченко назвал американский проект резолюции по Белоруссии «попыткой дестабилизации»

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16 августа 2021, 11:56

флаг Белоруссии, Star-Images/Keystone Press Agency

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что американский проект резолюции по Белоруссии является "попыткой дестабилизации" ситуации в республике.

Ранее сегодня сообщалось о подготовке американскими сенаторами проекта резолюции, направленного на "поддержку" жителей Белоруссии, а также на осуждение "нарушений прав человека" на территории республики.

Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что данный документ стал следствием того, что США решили "взять на себя роль в дестабилизации обстановки" в Белоруссии и пытаются на законодательном уровне это оформить.

Политолог также обратил внимание на то, что ведущим европейским странам, таким как Германия и Франция, сейчас не до Белоруссии, поскольку у них хватает собственных забот.

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