Политолог Оленченко назвал американский проект резолюции по Белоруссии «попыткой дестабилизации»
16 августа 2021, 11:56
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что американский проект резолюции по Белоруссии является "попыткой дестабилизации" ситуации в республике.
Ранее сегодня сообщалось о подготовке американскими сенаторами проекта резолюции, направленного на "поддержку" жителей Белоруссии, а также на осуждение "нарушений прав человека" на территории республики.
Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что данный документ стал следствием того, что США решили "взять на себя роль в дестабилизации обстановки" в Белоруссии и пытаются на законодательном уровне это оформить.
Политолог также обратил внимание на то, что ведущим европейским странам, таким как Германия и Франция, сейчас не до Белоруссии, поскольку у них хватает собственных забот.
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