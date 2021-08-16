Американские сенаторы вновь подняли вопрос о необходимости «поддержки демократии» в Белоруссии

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16 августа 2021, 09:52

здание Конгресса, pixabay.com

Американский сенатор-демократ Джин Шахин внесла на рассмотрение конгресса проект резолюции, направленный на "поддержку" граждан Белоруссии и осуждение "нарушений прав человека" в республике.

В тексте подчеркивается, что Вашингтон уже долгое время обеспокоен "нехваткой демократии" в Белоруссии. В частности, упоминаются "жестокое подавление" мирных демонстраций, ограничении работы "независимых СМИ", преследование "десятка тысяч политических активистов" и "нарушения базовых принципов демократического государственного управления"

В документе говорится, что США последовательно реагируют на события в республике и вводят санкции.

Джин Шахин и ее коллеги, как сообщает RT, призывают к дальнейшему непризнанию легитимности выборов президента Белоруссии, которые состоялись в августе прошлого года. Американские политики также поднимают вопрос о проведении нового избирательного процесса.

Кроме того, в тексте упоминается о необходимости использования властями Соединенных Штатов всего арсенала экономических, политических, а также дипломатических инструментов в целях "поддержки демократии" на белорусской территории.

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