Президент Лукашенко заявил, что видит риск третьей мировой войны и не желает превращения Белоруссии в «поле битвы»

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13 августа 2021, 15:39 Источник: Официальный сайт президента Белоруссии

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не желает превращения своей страны в “поле битвы”. Он сообщил, что видит риск третьей мировой войны.

При этом Лукашенко отметил, что не нагнетает обстановку, однако, если вспомнить исторические события, то на белорусской территории неоднократно пересекались интересы крупных мировых игроков, и это выливалось в войны.

“То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка”, - сказал президент Белоруссии.

По словам президента, Европа и Вашингтон “задрались” и с Российской Федерацией, и с Китаем. В ходе общения Лукашенко с местными жителями в агрогородке Тихиничи он подчеркнул, что не желает, чтобы Белоруссия вновь превратилась в “поле битвы”. “Мы уже наелись этого”, - добавил президент.

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