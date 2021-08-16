Сенатор Цеков заявил, что в случае отказа Германии от «Северного потока - 2» страну ждут сложности с обеспечением энергоресурсов

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление немецкого политика Йорга Мойтена о том, что отказ Германии от строительства трубопровода «Северный поток-2» обернётся гибелью ФРГ как развитой промышленной державы.
«Германия будет испытывать очень большие сложности в достижении успехов в зелёной энергетике, к которой они стремятся, если они откажутся от газа. Да и, в принципе, в любой ситуации Германия будет испытывать сложности с обеспечением энергоресурсов», - пояснил он RT.
Сенатор добавил, что Германия может воспользоваться газом других стран, но цена у них будет значительно выше. По его словам, запуск «Северного потока-2» выгоден Берлину. Немецкие власти в этом заинтересованы непосредственно, отметил Цеков.
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