Лукашенко назвал Ельцина и Горбачева виновными в развале СССР: «Безмозглость и неспособность руководства управлять страной»

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15 августа 2021, 14:58

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал виновных в распаде СССР. Своим мнением глава республики поделился в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1».

«Ну, конечно – Ельцин (первый президент РФ) и Горбачев (президент СССР)», - высказал он.

Лукашенко считает, что «нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну». По его словам, отношения в Советском Союзе настолько хотели упорядочить, что развалили государство.

«Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл … Беловежская пуща … это стало местом случайным распада Советского Союза, и просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной», - отметил президент.

Ранее бывший генпрокурор России Валентин Степанков рассказал «АН» о причинах распада СССР.

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