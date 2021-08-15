Политолог Светов предупредил о «долгих годах конфликтов» и «страданий людей» из-за ситуации в Афганистане

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15 августа 2021, 14:45 Источник: RT

Кабул, фото: Rahmatullah Alizadah/XinHua/ globallookpress.com

Политолог Юрий Светов прокомментировал ситуацию с захватом территорий на границе с Афганистаном запрещённой в России террористической организацией «Талибан». По его словам, последствиями этого процесса станут «долгие годы военного конфликта».

«Я не думаю, что там всё с демократией было хорошо, но получается, что вторжение американских войск в 2001 году, кроме разрушений и беды, ничего не дало. Жалко страну, жалко людей, над которыми другие государства проводят всё время эксперименты», - высказал он RT.

Светов не исключает «долгих вооруженных действий в стране». Политолог добавил, что «Талибан» и правительство Афганистана поддерживают американцы. Определённая ирония судьбы заключатся в том, что «левая рука воюет с правой», считает эксперт.

«Думаю, что это опять долгие годы конфликтов, страданий людей, беженцев… В общем, ничего хорошего с этим не приходится ожидать», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что экс-министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходного правительства. По информации телеканала Al Arabia, процесс передачи власти в стране состоится сегодня. Президент Ашраф Гани планирует сложить полномочия.

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