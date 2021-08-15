Журналисты сообщили, что талибы полностью окружили Кабул и входят в аэропорт города

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15 августа 2021, 14:21 Источник: Al Arabiya

аэропорт, pixabay.com

Боевики радикального движения "Талибан", которое запрещено в России, полностью окружили город Кабул и входят на территорию аэропорта столицы Афганистана. Об этом сообщили в воскресенье журналисты.

Согласно последним данным представителей СМИ, талибы пообещали, что все желающие покинуть Афганистан иностранцы смогут сделать это через аэропорт Кабула без каких-либо препятствий.

Руководители "Талибана" также подчеркнули, что образовательные, медицинские и прочие общественно значимые учреждения афганской столицы продолжат работу в штатном режиме. Радикалы заявили, что не позволят боевикам проводить победные шествия в Кабуле.

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