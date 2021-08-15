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Талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана

, 13:34 Источник: Al Arabiya

Талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана
Афганистан, Ajmal Kakar/XinHua

Представители радикального движения "Талибан", запрещенного в Российской Федерации, объявили днем в воскресенье, 15 августа, что в настоящий момент контролируют всю территорию Афганистана.

В заявлении талибов подчеркивается, что боевые действия в столице страны Кабуле не ведутся. Уточняется, что "Талибан" установил контроль над всем Афганистаном.

Ранее сегодня телеканал Al Arabia со ссылкой на афганские СМИ сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани планирует сложить полномочия уже сегодня. Подчеркивалось, что передача власти в стране пройдет мирно.

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