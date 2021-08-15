Политолог Шаповалов заявил, что большинство украинцев испытывают к России симпатию
15 августа 2021, 11:02
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил высказывание депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что часть украинцев "ненавидит Россию всеми фибрами души".
Владимир Шаповалов отметил, что отношение украинцев к РФ в реальности выражено в объективной социологии, согласно которой, значительная часть граждан Украины испытывает симпатию к россиянам, несмотря на проводящуюся в стране русофобскую кампанию.
Политолог в беседе с RT в воскресенье, 15 августа, подчеркнул, что абсолютное большинство украинцев "не ненавидят Россию и не будут ее ненавидеть".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.