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Политолог Шаповалов заявил, что большинство украинцев испытывают к России симпатию

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Политолог Шаповалов заявил, что большинство украинцев испытывают к России симпатию
флаг Украины, Andrey Nekrasov/imageBROKER.com

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил высказывание депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что часть украинцев "ненавидит Россию всеми фибрами души".

Владимир Шаповалов отметил, что отношение украинцев к РФ в реальности выражено в объективной социологии, согласно которой, значительная часть граждан Украины испытывает симпатию к россиянам, несмотря на проводящуюся в стране русофобскую кампанию.

Политолог в беседе с RT в воскресенье, 15 августа, подчеркнул, что абсолютное большинство украинцев "не ненавидят Россию и не будут ее ненавидеть".

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