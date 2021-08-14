Сенатор Цеков согласился с мнением украинского экс-депутата Мураева о снятии ЕС антироссийских санкций

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14 августа 2021, 12:37 Источник: RT

флаг ЕС, фото: pixabay.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева, который допустил снятие антироссийских санкций из-за невыполнения Киевом Минских соглашений.

«Мы прекрасно понимаем, что выполнение Минских соглашений прежде всего зависит от Украины. Именно Украина обеспечивает фактически в полной мере их выполнение, и именно Украина всячески противодействует их выполнению»,- пояснил он RT.

Цеков расценил слова Мураева как «абсолютно правильную» постановку вопроса. Сенатор выразил надежду, что ведущим странам Евросоюза придет понимание того, что «главная вина за невыполнение Минских соглашений лежит на Украине». По его словам, в таком случае аргумент, который использовался против России в вопросе продления санкций, будет снят.

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