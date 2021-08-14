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Экс-депутат Рады Мураев заявил, что ЕС может снять санкции с РФ из-за невыполнения Киевом Минских соглашений

, 09:03 Источник: РИА Новости

Экс-депутат Рады Мураев заявил, что ЕС может снять санкции с РФ из-за невыполнения Киевом Минских соглашений
флаг ЕС, фото: pixabay.com

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Европейский союз в ближайшее время может снять санкции с России из-за отказа Украины выполнять Минские соглашения.

Мураев пояснил, что антироссийские санкции ударили по европейским товаропроизводителям, которые недополучают «десятки миллиардов». По его словам, налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, требуют «закончить ерунду с Россией». Экс-депутат добавил, что им плевать на Украину.

«Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию Ангелы Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? … они точно так же приходят к политикам и говорят: "Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать"»,- резюмировал политик.

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