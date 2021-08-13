Лавров порекомендовал Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа»

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13 августа 2021, 13:38 Источник: ТАСС

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 13 августа, призвал президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть сериал "Слуга народа", в котором тот сыграл главную роль.

Глава МИД России, комментируя сегодня заявление Зеленского о том, что жители Донбасса, считающие себя русскими, должны переехать в РФ, отметил, что подобные высказывания возмутительны.

Сергей Лавров выразил мнение, что украинскому лидеру следует пересмотреть сериал "Слуга народа" и проанализировать те идеи, которые он в нем излагал. "У него это получалось гораздо лучше, чем то, что мы видим сейчас", – заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел РФ также обратил внимание на то, что политический курс Владимира Зеленского является "откровенной игрой на руку тем же самым неонацистам", чтобы сохранить собственную власть. "Печально", – констатировал Сергей Лавров.

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