Аксёнов заявил, что Зеленскому нужна квартира в Крыму, так как он может попросить политическое убежище на полуострове

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12 августа 2021, 16:52 Источник: Крым 24

Владимир Зеленский, фото: Zygimantas gedvila via www.imago/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский может попросить убежище на Крымском полуострове. Такое заявление в ходе прямой линии на телеканале “Крым 24” сделал глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что украинский президент может решиться на такой шаг, если в его стране обострится внутриполитическая ситуация. Аксенов полагает, что как раз для этого Зеленскому нужна квартира в Крыму. Глава полуострова подчеркнул, что “мы его выдадим без сомнений”.

Супруга Зеленского приобрела недвижимость в Крыму весной 2013 года. Данная информация поступала в позапрошлом году от пресс-службы нынешнего президента Украины. Имеется в виду квартира в поселке Ливадия в Ялтинском регионе.

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