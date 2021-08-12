Аксёнов заявил, что Зеленскому нужна квартира в Крыму, так как он может попросить политическое убежище на полуострове

Украинский лидер Владимир Зеленский может попросить убежище на Крымском полуострове. Такое заявление в ходе прямой линии на телеканале “Крым 24” сделал глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил, что украинский президент может решиться на такой шаг, если в его стране обострится внутриполитическая ситуация. Аксенов полагает, что как раз для этого Зеленскому нужна квартира в Крыму. Глава полуострова подчеркнул, что “мы его выдадим без сомнений”.
Супруга Зеленского приобрела недвижимость в Крыму весной 2013 года. Данная информация поступала в позапрошлом году от пресс-службы нынешнего президента Украины. Имеется в виду квартира в поселке Ливадия в Ялтинском регионе.
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