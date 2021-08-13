Меркель посетит Москву и Киев с разницей в два дня

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13 августа 2021, 13:13 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Ангела Меркель, фото: Clemens Bilan/Pool/globallookpress.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Россию и Украину с разницей в два дня. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил в рамках брифинга официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Согласно последней информации, Ангела Меркель посетит Москву в пятницу, 20 августа. В ходе своего визита канцлер ФРГ встретится с президентом России Владимиром Путиным. Подробности программы поездки будут предоставлены на следующей неделе.

Визит Меркель в Киев запланирован на 22 августа. Известно, что канцлер Германии проведет встречу с главой Украины Владимиром Зеленским.

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