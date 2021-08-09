Журналисты заявили, что Меркель встретится с Зеленским в Киеве во второй половине августа

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9 августа 2021, 13:09 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Bernd von Jutrczenka/dpa

В понедельник, 9 августа, в СМИ появилась информация о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Киев и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во второй половине месяца.

Согласно данным источника, предварительной датой встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского в Киеве является 22 августа. Информации о темах переговоров канцлера ФРГ и президента Украины к настоящему моменту не поступало.

Ранее в пресс-службе офиса главы украинского государства по итогам телефонной беседы Меркель и Зеленского заявили, что канцлер пригласила лидера Украины с рабочим визитом в Берлин. Украинский президент в свою очередь подтвердил приглашение для Ангелы Меркель посетить Киев для участия в саммите "Крымской платформы" и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости страны.

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