Журналисты заявили, что Меркель встретится с Зеленским в Киеве во второй половине августа

В понедельник, 9 августа, в СМИ появилась информация о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Киев и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во второй половине месяца.
Согласно данным источника, предварительной датой встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского в Киеве является 22 августа. Информации о темах переговоров канцлера ФРГ и президента Украины к настоящему моменту не поступало.
Ранее в пресс-службе офиса главы украинского государства по итогам телефонной беседы Меркель и Зеленского заявили, что канцлер пригласила лидера Украины с рабочим визитом в Берлин. Украинский президент в свою очередь подтвердил приглашение для Ангелы Меркель посетить Киев для участия в саммите "Крымской платформы" и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости страны.
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