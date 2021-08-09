Глава МИД Украины заявил, что Зеленский и Байден на встрече будут обсуждать три блока вопросов

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9 августа 2021, 09:10 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский и американский лидеры Владимир Зеленский и Джо Байден в ходе встречи в Вашингтоне обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

Визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты должен состояться в конце августа.

Дмитрий Кулеба отметил, что президент Украины и глава США будут обсуждать в рамках переговоров три блока вопросов. Первым из них является политический. Дипломат уточнил, что у Киева и Вашингтона с 2008 года действует стратегическое партнерство, однако в последнее время многое изменилось, поэтому необходимо вывести данное партнерство на новый уровень.

Второй блок тем касается безопасности. "Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться", – заявил Кулеба.

Третьим разделом является экономика. По словам дипломата, Украина не скрывает, что хочет видеть больше американских денег в украинской экономике.

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