Аргументы Недели Политика 13+

Глава МИД Украины заявил, что Зеленский и Байден на встрече будут обсуждать три блока вопросов

, 09:10 Источник: РИА "Новости"

Глава МИД Украины заявил, что Зеленский и Байден на встрече будут обсуждать три блока вопросов
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский и американский лидеры Владимир Зеленский и Джо Байден в ходе встречи в Вашингтоне обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

Визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты должен состояться в конце августа. 

Дмитрий Кулеба отметил, что президент Украины и глава США будут обсуждать в рамках переговоров три блока вопросов. Первым из них является политический. Дипломат уточнил, что у Киева и Вашингтона с 2008 года действует стратегическое партнерство, однако в последнее время многое изменилось, поэтому необходимо вывести данное партнерство на новый уровень.

Второй блок тем касается безопасности. "Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться", – заявил Кулеба.

Третьим разделом является экономика. По словам дипломата, Украина не скрывает, что хочет видеть больше американских денег в украинской экономике.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Спорт

Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По его словам, результаты сборной РФ для него «примерно оправдались».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью