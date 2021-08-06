Супруга Зеленского заявила, что хотела бы получить официальный статус первой леди Украины и несколько помощников, как во Франции

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6 августа 2021, 17:26 Источник: ТАСС

Елена Зеленская, фото Facebook

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена заявила, что хотела бы по закону получить официальный статус первой леди Украины и несколько помощников из президентского офиса.

Елена Зеленская рассказала в интервью украинскому изданию "Фокус", опубликованному в пятницу, что ей нужны помощники, чтобы они на постоянной основе занимались обеспечением ее деятельности.

По словам первой леди Украины, в настоящее время ей периодически помогают сотрудники офиса президента, но ей этого недостаточно, она не может рассчитывать на все их время.

Елена Зеленская как примеры привела опыт других стран: во Франции есть хартия супруги президента Эммануэля Макрона, созданная для работы первой леди Брижит Макрон. Есть отдельный офис в Белом доме для работы супруги президента США Джо Байдена.

По мнению Зеленской, на Украине можно "позаимствовать несколько сотрудников из офиса президента для официального сопровождения работы первой леди".

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