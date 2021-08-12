Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом

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12 августа 2021, 19:16 Источник: ТАСС

глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

В четверг, 12 августа, глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в КНР. Министр будет наблюдать за активной фазой российско-китайских оперативно-стратегических учений "Сибу/Взаимодействие - 2021".

Сергей Шойгу в рамках своего визита встретится с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ. Ключевыми темами беседы глав ведомств станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в частности, практического взаимодействия российских и китайских вооруженных сил.

Напомним, учения "Сибу/Взаимодействие – 2021" проходят с 9 по 13 августа на полигоне Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе. В учебных маневрах будут задействованы около 13 тысяч военных и более 400 единиц вооружения и техники.

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