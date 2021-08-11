Российские боевые корабли СФ прошли вдоль берегов Великобритании в южном направлении

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11 августа 2021, 19:38

Фото: Соцсети

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, принимавших участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, возглавляемые большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков», в среду вышел с места якорных стоянок в заливе Мори Фёрт, пересёк Северное море и взял курс на юг. Пресс-служба Северного флота (СФ) предоставила нам эту информацию.

Отряд российских кораблей пережидал штормовую погоду в Мори Фёрт, расположенном к северо-востоку от Великобритании, - сообщает пресс-служба СФ. Одновременно были пополнены трюмовые запасы для дальнего похода, в ходе которого планируется, что североморцы на определенных этапах отработают вопросы межфлотского взаимодействия с кораблями других флотов ВМФ России.

Представьте себе какую волну негодования вызовет в британских СМИ это дефиле вымпелов РФ у берегов Туманного Альбиона.

Заодно Лондон слегка помандражирует и основательно покошмарит английскую общественность. Не меньший переполох вызовет этот поход в штабах ВМС США и их союзников по НАТО.

Напоминаем, что в данный момент проходят масштабные военно-морские учения Пентагона Large Scale Exercise 2021, охватывающие несколько ТВД в Атлантике и Тихом океане. В которых принимают участие 36 надводных и подводных кораблей различного класса, а также более 25 тыс. моряков и морпехов. Цель этих учений – демонстрация всем, что США способны брать под свой контроль любую акваторию на Земле.

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