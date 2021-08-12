Сенатор Цеков заявил, что культурные ценности в Крыму находятся под защитой РФ

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12 августа 2021, 17:14

Совет Федерации, Federation Council of Russia/Flickr.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в четверг оценил заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой о "военных преступлениях против культурного наследия в Крыму".

Ранее Ирина Венедиктова заявила о подписании информационного сообщения в Международный уголовный суд в связи с "преступлениями против культурного наследия в Крыму".

Сергей Цеков в разговоре с RT подчеркнул, что в настоящий момент культурные ценности на полуострове находятся под защитой Российской Федерации. Сенатор добавил, что эти предметы и объекты получили вторую жизнь и второе дыхание после воссоединения Крыма с Россией, а в период нахождения полуострова в составе Украины они находились в "тотальном упадке".

Цеков выразил мнение, что Киеву следует обратить больше внимания на культурные ценности Украины.

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