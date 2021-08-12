Трамп подверг администрацию Байдена критике в связи с выводом войск США из Афганистана

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 12 августа, подверг жесткой критике стратегию действующей администрации США по выводу войск с территории Афганистана.
Дональд Трамп подчеркнул, что если бы президентские выборы в США в 2020 году "не были сфальсифицированы", и он сам сейчас был бы президентом страны, мир узнал бы, что уход американских войск из Афганистана был бы основан на "определенных условиях".
По словам политика, под его руководством вывод военного контингента стал бы "совсем другим". "То, что происходит сейчас, неприемлемо", – подчеркнул Трамп, имея в виду ухудшение ситуации в сфере безопасности в Афганистане.
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