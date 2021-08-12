Лавров: Запад начал «наказывать» Россию, когда понял, что ее «не сбить» с собственного пути

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12 августа 2021, 14:33 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Запад начал «наказывать» Москву. Своим мнением дипломат поделился в четверг, 12 августа, в ходе своего выступления в арт-кластере «Таврида».

«Наша линия на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление. А потом, когда Запад понял, что нас с этого курса не собьешь, нас стали наказывать», - отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия «ни от кого не закрывается» - страну просто не любят на Западе. Глава МИД отметил, что Россия «не оправдала ожиданий» зарубежных стран. Он добавил, что это «раздражает» Запад, поскольку он «хочет диктовать всем свои условия, а не договариваться со всеми остальными».

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