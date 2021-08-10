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В МИД Белоруссии заявили о намерении Минска принять адекватные меры в ответ на санкции Запада

, 15:56 Источник: МИД Белоруссии

В МИД Белоруссии заявили о намерении Минска принять адекватные меры в ответ на санкции Запада
pixabay.com

Белорусское руководство внимательно оценит введенные против Минска санкции странами Запада. Страна намерена принять адекватные ответные меры, отметили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Речь идет об ограничительных мерах Вашингтона, Лондона и Оттавы. В МИД Белоруссии решительно осудили такие шаги Запада. В ведомстве подчеркнули, что Минск призывает за “открытый и равноправный диалог со странами Запада”. В МИД добавили, что его основой должны быть не санкции, а “общепризнанные принципы и нормы международного права и межгосударственного общения”.

Ранее сообщалось, что из-за санкций против Белоруссии страна столкнется с некоторыми трудностями, однако тем самым Западу не удастся достичь желаемых результатов. Об этом заявил Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

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