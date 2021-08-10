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Аналитик Авдонин заявил, что санкций против Белоруссии не дают желаемых Западом результатов, хотя создают сложности

, 13:39 Источник: РИА Новости

Аналитик Авдонин заявил, что санкций против Белоруссии не дают желаемых Западом результатов, хотя создают сложности
pixabay.com

Из-за санкций против Белоруссии страна столкнется с некоторыми трудностями, однако тем самым Западу не удастся достичь желаемых результатов. Такого мнения придерживается Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

Отметим, что ограничительные меры американцы ввели против Минска накануне, девятого августа. Речь идет о санкциях в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов Белоруссии. Они затрагивают свыше 40 физических лиц и структур страны. Санкции ввели также канадские власти, решила задействовать их и Великобритания.

“Введение новых санкций со стороны коллективного Запада, в первую очередь, надо рассматривать как продолжение политики США, Евросоюза по удушению - финансовому, экономическому”,- сказал Авдонин. Он добавил, что западные санкции, судя по всему, будут в дальнейшем еще жестче.

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