В Киеве призвали США развернуть на территории Украины американские подразделения ПВО

Вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников во вторник заявил, что Киев призывает США развернуть на украинской территории американские средства ПВО.
Алексей Резников в рамках встречи с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом в ходе своего рабочего визита в Соединенные Штаты заявил о необходимости расширения пакета в сфере безопасности для Украины. По словам вице-премьера, в первую очередь это следует сделать за счет развертывания сил ПВО, "даже путем размещения американских подразделений".
Резников также подчеркнул, что официальный Киев обеспокоен якобы имеющимися у Российской Федерации намерениями разместить ядерное оружие в Крыму.
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