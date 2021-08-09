На фоне активности самолётов НАТО у западных границ РФ силы ПВО ЗВО провели масштабные учения

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9 августа 2021, 19:04

Фото: Соцсети

Подразделения войск ПВО Западного военного округа (ЗВО) отразили воздушное нападение условного противника и прикрыли аэродромы базирования авиации от воздушного удара. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Учения подразделений войск ПВО Западного военного округа имели двусторонний характер. Авиацию противника имитировали Су-30, вертолеты Ми-8 и Ми-35, истребители-бомбардировщики Су-34. Они осуществляли маневрирование в воздухе, использовали комплексы радиопомех, совершали полет как на предельно малых высотах, так и на высотах свыше 10 тыс. м. Атака на российские объекты обозначалась как в плотных боевых порядках, так и отдельными самолётами.

Для противодействия ВВС условного противника российские зенитчики применили современные радиолокационные станции: «Небо», «Каста», «Подлет» различных модификаций, зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Расчёты ЗРК и ЗРПК, работали с земли во взаимодействии с самолётами истребительной авиации ПВО Су-30 и Су-27.

Российским зенитчикам и лётчикам удалось обнаружить более 30 воздушных целей условного противника, приближающихся к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны ЗВО.

Учитывая возможности войск ПВО Западного военного округа, натовскому военно-воздушному командованию придётся серьёзно задуматься о том, что в отношениях с Россией все же на рожон лезть не стоит. Стоит отметить, что полёты натовских самолётов вдоль наших границ не проходят безнаказанно для них. Наша авиация отрабатывает тактику боя, изучает приёмы и возможности западных машин, пилотов и экипажей. Подразделения зенитных комплексов следят за действиями противника в пассивном режиме и по ходу учатся уничтожать его, не демаскируя себя и свои позиции.

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