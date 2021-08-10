Военный эксперт Леонков считает, что заявление политолога о «боязни» в Европе военной мощи Украины «граничит с бредом»

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10 августа 2021, 10:37

флаг Украины, pixabay.com

Военный эксперт Алексей Леонков оценил слова украинского политолога Вадима Карасева, который заявил, что Германия и Франция не хотят видеть Украину среди членов ЕС и НАТО из-за боязни военной мощи страны.

Алексей Леонков отметил, что подобное объяснение "граничит с неким бредом", поскольку военная мощь Украины является "вещью относительной".

Военный эксперт в беседе с RT подчеркнул, что в данном высказывании больше прослеживается политическая подоплека. Он также обратил внимание на то, что в настоящий момент действует Вашингтонский договор, вследствие чего принимать в Североатлантический альянс страны, у которых есть незавершенные конфликты, никто не будет.

"Никакой мощи, ничего не существует. Европа не боится "мощи" армии Украины", – заключил Алексей Леонков.

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