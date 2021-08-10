Глава Минобороны Армении Карапетян отправился в Москву для встречи с российским коллегой Шойгу

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10 августа 2021, 09:13 Источник: ТАСС

флаг Армении, pixabay.com

Глава Минобороны Армении Аршак Карапетян утром во вторник, 10 августа, отправился в Москву с рабочим визитом. В столице РФ у него сегодня состоится встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Согласно последней информации Министерства обороны Армении, Аршак Карапетян в рамках визита в Москву не только встретится со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, но также проведет ряд других рабочих встреч.

Предполагается, что руководители оборонных ведомств двух стран в рамках беседы, в частности, обсудят ситуацию, которая сложилась на армяно-азербайджанской границе и остается неспокойной с 12 мая текущего года.

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