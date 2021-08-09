Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается вводить санкции против Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко днем в понедельник, 9 августа, в рамках разговора с представителями СМИ заявил, что республика не собирается вводить санкции в отношении Украины.
Александр Лукашенко, отвечая на вопрос украинского журналиста об экономических ограничениях, подчеркнул: "Никаких мы санкций в отношении вас вводить не собираемся".
По словам президента Белоруссии, если бы у Минска было подобное желание, то совместно с Москвой они могли бы "поставить на колени" Украину в течение суток. "Мы бы перестали поставлять вам горюче-смазочные материалы", – уточнил Лукашенко.
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