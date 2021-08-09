Лукашенко заявил, что любая попытка Украины силой решить вопрос Донбасса закончится для страны трагедией

Аргументы Недели → Политика 13+

9 августа 2021, 13:52 Источник: ТАСС

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada/APA Picturedesk

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа, выразил мнение, что любая попытка украинских властей решить ситуацию в Донбассе силовым способом закончится для страны трагедией.

"Я вас прошу, молю, – выбросите это из головы", – обратился Александр Лукашенко к официальному Киеву.

Президент Белоруссии также заявил, что если власти Украины предпримут попытку вернуть Донбасс силой при поддержке третьих стран, Минск никогда не будет на их стороне. Политик добавил, что если украинская сторона столкнется в регионе с российской, то он "будет между ними", даже если это будет стоить ему жизни.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости