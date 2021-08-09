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Посол РФ в Германии Нечаев заявил, что германо-американское соглашение никак не влияет на завершение «СП-2»

, 08:00 Источник: Известия

Посол РФ в Германии Нечаев заявил, что германо-американское соглашение никак не влияет на завершение «СП-2»
трубы для строительства "СП-2", фото: Stefan Sauer/dpa/ globallookpress.com

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал сроки полного завершения трубопровода «Северный поток-2». По его словам, работы по газопроводу находятся на финальной стадии.

Нечаев уточнил, что до полного окончания строительства «Северного потока – 2» остаются считаные недели. Посол добавил, что заключенное между Берлином и Вашингтоном соглашение не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Поэтому для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно не несет, отметил дипломат.

«Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2»,- пояснил он.

Напомним, что  Германия и США пришли к договоренностям по «Северному потоку-2». В документе говорится, что Берлин введет антироссийские санкции, если заметит, что Москва «пытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершить агрессию против Украины».

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