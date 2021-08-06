Посол Украины заявила, что подготовка визита Зеленского в Штаты вышла на финишную прямую

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова заявила, в пятницу, 6 августа, что подготовка визита украинского лидера Владимира Зеленского в США сейчас выходит на финишную прямую.
Оксана Маркарова отметила, что в настоящий момент приоритетом для Киева является подготовка поездки президента Украины Владимира Зеленского в Штаты и его встреча с американским лидером Джо Байденом 30 августа. "Выходим на финишную прямую подготовки визита номер один", – уточнила посол.
По словам Маркаровой, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса главы страны Андрей Ермак ранее провели в Вашингтоне "чрезвычайно интенсивные два дня", в частности, встретились с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном и государственным секретарем Энтони Блинкеном.
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