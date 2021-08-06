Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского о том, что Крым будет украинским

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6 августа 2021, 09:58 Источник: РИА "Новости"

министр обороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в рамках разговора с журналистами анекдотом прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.

Сергей Шойгу вспомнил старый одесский анекдот, в котором рассказывается, как приезжий спрашивает на Соборной площади Одессы о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?". На это житель города ответил: "Почему бил? Он бил, есть и будет".

Глава Минобороны РФ заметил, что подобная ситуация сложилась и с Крымом: украинские руководители приходят и уходят, но полуостров всегда был, есть и будет российским.

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