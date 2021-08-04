Бывший первый замсекретаря СНБО Гавриш заявил, что Запад вынуждает Украину признать потерю Крыма

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4 августа 2021, 18:49 Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо, pixabay.com

Бывший первый заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Степан Гавриш заявил, что требования Запада выполнить Минские соглашения приведут к тому, что Украине придется смириться с потерей Крыма.

Степан Гавриш выразил мнение, что лишь после того, когда Украина выполнит через "формулу Штайнмайера" все условия, можно будет говорить о новом перезапуске международных отношений. Он также заметил, что не видит какого-либо другого развития сценария сотрудничества других стран с украинскими властями, поскольку никакие инициативы Киева давления на РФ не дали результатов.

Гавриш полагает, что решением ситуации может стать возвращение к теме Будапештского меморандума. По его мнению, это даст Киеву возможность выйти из "унизительных" Минских соглашений.

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