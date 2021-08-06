Пушков назвал «пустыми словами» заявление Зеленского о том, что Крым будет украинским

Сенатор Алексей Пушков утром в пятницу, 6 августа, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, вновь заявившему, что Крым будет украинским, перестать "махать кулаками после драки".
По словам председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике, прогноз Зеленского о том, что Россия "будет оплакивать свои шаги и решения по Крыму" – это "пустые слова". Алексей Пушков подчеркнул, что Киев упустил свой исторический шанс сохранить полуостров в составе Украины.
"А после драки кулаками не машут", – заключил российский сенатор.
Ранее сегодня глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в рамках разговора с журналистами анекдотом прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.
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