Зеленский заявил, что не может завершить конфликт в Донбассе, поскольку в этом вопросе от него зависит не всё

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5 августа 2021, 21:09

Владимир Зеленский, фото Danil Shamkin/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что предпринимает максимум усилий, чтобы конфликт в Донбассе завершился. При этом он отметил, что в данном вопросе от него зависит не все.

В интервью одному из украинских телеканалов он подчеркнул, что, безусловно, желает завершить конфликт на востоке страны и полагает, что глава российского государства знает, что президент Украины думает по этому вопросу. А мнение Зеленского, как он сам сказал, таково, что “сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий, зависит от одного человека”. Он призвал людей в Донбассе не жить “какими-то иллюзиями”.

Ранее Зеленский заявлял, что руководство Украины не оставит людей, которые находятся в Донбассе. В интервью на русском языке он подчеркнул, что конфликт на востоке страны является “временной историей”. Он отмечал, что нынешние власти Украины знают о людях в Донбассе, “любят” их.

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