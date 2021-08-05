Зеленский заявил, что власти Украины любят людей в Донбассе и не бросят их
5 августа 2021, 20:51
Руководство Украины не оставит людей, которые находятся в Донбассе. Соответствующее заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.
В интервью на русском языке он подчеркнул, что конфликт на востоке страны является “временной историей”. Слова Зеленского приводит один из украинских телеканалов.
Он заявил, что нынешние власти Украины знают о людях в Донбассе, “любят” их. По словам президента, “они с нами связаны неразрывной украинской ниточкой”.
Зеленский подчеркнул, что никто, безусловно, этих людей не оставит. Он добавил, что выступал на концерте в Донецке весной 2014 года со студией “Квартал 95” и уже в то время чувствовал, что ситуация накаляется.
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