Зеленский заявил, что власти Украины любят людей в Донбассе и не бросят их

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5 августа 2021, 20:51

Владимир Зеленский, фото Zygimantas gedvila via www.imago/Global Look Press

Руководство Украины не оставит людей, которые находятся в Донбассе. Соответствующее заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

В интервью на русском языке он подчеркнул, что конфликт на востоке страны является “временной историей”. Слова Зеленского приводит один из украинских телеканалов.

Он заявил, что нынешние власти Украины знают о людях в Донбассе, “любят” их. По словам президента, “они с нами связаны неразрывной украинской ниточкой”.

Зеленский подчеркнул, что никто, безусловно, этих людей не оставит. Он добавил, что выступал на концерте в Донецке весной 2014 года со студией “Квартал 95” и уже в то время чувствовал, что ситуация накаляется.

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