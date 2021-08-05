Сенатор Джабаров назвал преступной рекомендацию Зеленского жителям Донбасса «искать себе место в России»

Аргументы Недели → Политика 13+

5 августа 2021, 13:47

Владимир Джабаров, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает преступным заявление президента Украины Владимира Зеленского с рекомендацией жителям Донбасса «искать себе место в России», если они хотят, чтобы регион вошел в состав РФ.

Зеленский также заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией».

По мнению Джабарова, Зеленский своими словами подтвердил то, о чём уже не раз говорили многие украинские политики, — что «им нужна земля Донбасса, но не нужны люди, которые на ней проживают»,- передает RT. «Подход не то что странный — преступный по отношению к населению своей страны», — оценил заявление Зеленского российский сенатор. «Подход не то что странный — преступный по отношению к населению своей страны», — считает сенатор.

Он напомнил, что в Крыму аналогичные заявления «закончились отторжением». Крымчане провели референдум, согласно законам Автономной Республики Крым, которая была в составе Украины, вышли из состава Украины, потом обратились к России и вошли в состав РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости