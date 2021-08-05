Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет русской территорией
5 августа 2021, 11:35
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией» и посоветовал жителям Донбасса, которые любят Россию и хотят вхождения в её состав, «искать себе место в России».
Интервью Зеленского опубликовал в своём Telegram телеканал «Дом», - передаёт RT.
Президент Украины пояснил свои слова:«Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я считаю, что, если ты живёшь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое — нам в Россию, мы — русские», это большая ошибка — оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией».
Зеленский сравнил это со стеной в ФРГ и выразил мнение, что «в любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет».
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