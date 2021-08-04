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Глава офиса Зеленского Ермак сообщил об «откровенной и дружеской встрече» с советником Байдена по нацбезопасности

, 18:39 Источник: РИА "Новости"

Глава офиса Зеленского Ермак сообщил об «откровенной и дружеской встрече» с советником Байдена по нацбезопасности
глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

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В мире

Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 4 августа, заявил, что санитарные пропуска в стране будут введены, несмотря на то, что десятки тысяч граждан протестуют против введения данной меры.

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В мире

Неизвестный мужчина зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает взорвать гранату

Неизвестный мужчина в среду зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает гранатой. Телеканал «Украина 24» передает информацию о происшествии. Мужчина предупредил о захвате правительственного здания. Он грозит, что «живым оттуда не уйдет». Судя по видео, нападавший держит похожий на гранату предмет. Полиция Киева выехала на место ЧП.