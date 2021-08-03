Политолог-американист Подлесный заявил, что США в ближайшем будущем не развалятся на отдельные государства

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3 августа 2021, 17:21 Источник: Свободная пресса

Вашингтон, pixabay.com

Кандидат исторических наук, глава Центра Российско-американских отношений при Институте США и Канады РАН Павел Подлесный оценил возможность повтора Соединенными Штатами Америки судьбы СССР – развала.

Ранее стало известно, что государственный долг США вырос до 28,5 триллиона долларов. Эксперты не исключили, что теоретически возможно, что в октябре в Америке произойдет дефолт. В последние несколько лет интерес к американскому госдолгу во всем мире стал повышаться, более того, пристальное внимание приковано к вопросу, повторят ли Штаты судьбу СССР и развалятся.

Павел Подлесный в беседе со "Свободной прессой" уточнил, что одни говорят, что государственный долг США чрезмерно увеличился, а другие называют это чепухой. Кандидат исторических наук полагает, что на самом деле это не проблема – Америка и другие государства жили и будут жить в будущем с большим долгом.

Специалист добавил, что скептически относится к прогнозам о развале Соединенных Штатов и не верит, что эта страна распадется на отдельные государства в ближайшее время. "Если же это произойдет, не думаю, что нам станет лучше", – заметил Подлесный и уточнил, что России необходимо заниматься собственными делами, поддерживая с Вашингтоном контакты там, где это возможно.

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