Агентство Bloomberg заявило, что США оказались на пороге дефолта

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2 августа 2021, 11:19 Источник: Bloomberg

экономика, падение, pixabay.com

В Соединенных Штатах Америки истек срок двухлетнего соглашения по "потолку" госдолга. Как сообщает в понедельник информационное агентство Bloomberg, в настоящий момент страна стоит на пороге дефолта.

Лимит суммы долга в 2019 году был установлен на уровне 22 триллионов долларов, но в июне текущего года задолженность увеличилась до 28,5 триллиона. Bloomberg отмечает, что если конгресс не предпримет никаких действий, то Министерству финансов США придется пойти на крайние меры. Ведомство сможет распоряжаться только денежными средствами на счетах, которые составляют 450 миллиардов долларов.

Отмечается, что в августе 2019 года лимит государственного долга приостановили на два года после решения конгресса. Поскольку новый план об увеличении "порога" или его заморозке еще не создали, чиновники перестали продавать ценные бумаги государственных и местных органов власти, позволяющие инвестировать доходы от облигаций.

В сложившейся ситуации демократы могут самостоятельно принять решение о сокращении бюджета или же договориться с республиканцами и пойти на уступки, в частности, пересмотрев ряд статей бюджета.

Уточняется, что США наращивают внешние заимствования с периода кризиса 2008 года. При Бараке Обаме долговые обязательства страны возросли на 9 триллионов, при Дональде Трампе — еще на 7 триллионов. В 2018-м был зафиксирован уровень 78% ВВП, который Всемирный банк считает опасным.

Согласно прогнозам экспертов, госдолг должен был превысить размер экономики страны через десять лет, но из-за пандемии COVID-19 это случилось раньше. Уже весной государственный долг Соединенных Штатов достиг 28 триллионов долларов, или 101% ВВП, подобное было зафиксировано только после Второй мировой войны.

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