Пушков сравнил слова Зеленского о принадлежности Крыма с его прежними юмористическими выступлениями

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сравнил высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма с его выступлениями в рамках юмористического шоу.
"Это смешно – не менее смешно, чем его собственные прежние юморески", – подчеркнул Алексей Пушков и добавил, что Киев всегда относился к Крыму негативно из-за пророссийских настроений жителей полуострова.
Сенатор выразил мнение, что Крым был пасынком Украины, пока не вернулся на свою настоящую родину – в Россию.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что полуостров никогда не станет частью РФ, а его возвращение в состав Украины является лишь вопросом времени.
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