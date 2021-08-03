Аксёнов прокомментировал заявление Зеленского словами «крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева»
3 августа 2021, 14:25
Глава Крыма Сергей Аксенов высказался о словах украинского лидера Владимира Зеленского касательно Крымского полуострова. Комментируя заявление президента Украины, он подчеркнул, что жители Крыма уже прочувствовали “любовь” Киева.
Отметим, что Зеленский ранее сказал, что полуостров никогда не будет принадлежать Российской Федерации, поскольку украинцы любят эту землю намного сильнее, нежели россияне. По словам президента Украины, когда он посещал Крым, он ел там местные рапаны, назвав полуостров своим.
В свою очередь Аксенов написал в соцсети “ВКонтакте” следующее: “Крымчане на себе прочувствовали "любовь" официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах”. Кроме того, он напомнил о клевете и вранье, исходящих от украинского руководства.
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